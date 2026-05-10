米ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントおよびソニー・ミュージックエンタテインメント傘下のアニプレックスによる合弁会社で、世界最大級のアニメ配信サービスを展開する「クランチロール」は5月8日、月間有料会員数が2100万人を突破したと発表した。【画像】クランチロール・アニメアワード 2026に出演予定のゲストアニメ人気が世界規模で拡大する中、クランチロールは現在、5万話を超えるエピソードを配信。配信サービ