元西武監督の松井稼頭央氏が１０日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に出演。セ・リーグ３冠王に立つ阪神・佐藤輝明内野手について進化の要因を分析した。現在、打率・３７８、９本塁打、２９打点をマークし、リーグ３冠王に立っている佐藤輝。相手も警戒してか、９日のＤｅＮＡ戦では初回２死二塁の第１打席でカウント３ボールとなったところで、異例の申告敬遠。直近３年では初めての出来事だった。松井氏は「すごいですよ