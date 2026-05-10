演歌歌手田川寿美（50）が、35年の歌手生活で初めて東映特撮作品を歌唱することが10日、明らかになった。思わずショッカーも驚き？の展開だ。仮面ライダーシリーズが生誕55周年を迎え、それを記念したアルバム「仮面ライダー音頭〜東映特撮音頭集〜」を6月3日に発売。そこに田川が歌唱する新曲「仮面ライダー音頭」（作詞・渡部紫緒、作曲・編曲坂部剛）を収録する。田川は「このたびは生誕55周年を迎えられた仮面ライダーシリー