ダイソーのキッチングッズ売り場でふと目に留まったのが、夏のそうめん作りが劇的にラクになる『電子レンジ調理器（麺類用）』！加熱もぬめり取りも水切りも、これ1つで完結する優秀すぎる調理グッズです。コンロを使わずに済むから熱い鍋の前に立つストレスからも解放されて、220円とは思えない使い心地に感動ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：電子レンジ調理器（麺類用）価格：￥220（税込）サイズ（約）：28cm