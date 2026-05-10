ダイソーで画期的な調味料ラックを発見！なんとフック付きで調理ツールなども一緒にまとめられる優れもの。粘着タイプで壁に浮かせて設置できるのも嬉しいポイントです。しかもフックは着脱可能で、場所や好みに合わせて使い分けられて実用的！このタイプの商品をもっと増やしてほしいと思えるくらい、使い勝手が抜群です◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フック付調味料ラック（UKASEL）価格：￥330（税込）サイズ（約