最近ダイソーで、ちいかわグッズが買えると話題！購入制限が設けられているなど、かなり人気の様子です。自宅回りの店舗では既に売り切れていて、棚がすっからかんの状態…。お出かけ先のダイソーでたまたま発見して、なんとか巾着を2種類購入できました！とにかくデザインの可愛さに圧倒♡実用性も抜群です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：巾着価格：￥220（税込）サイズ（約）：200mm×230mm販売ショップ：ダイ