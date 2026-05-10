エア・インディアは、デリー〜ハノイ線を5月1日に開設した。月・水・金・土・日曜の週5往復を運航する。機材はエアバスA320neoを使用する。所要時間はデリー発が4時間半、ハノイ発が4時間45分。ホーチミンに次ぐベトナム2都市目、東南アジアでは8番目の就航地となる。ホーチミンへは1日1往復を乗り入れており、周遊での利用にも対応する。ベトナムからデリー経由で欧米を結ぶ、乗り継ぎ利用の取り込みも見込む。■ダイヤAI2390デ