セリアで何気なく目に留まったのが、引き出しの中で転がって巻きが取れがちなロール巻きのポリ袋の収納悩みを劇的に解決してくれる優秀な『ロールタイプポリ袋ケース25』でした！ティッシュ感覚で1枚ずつスルッと引き出せる仕様で、フックに掛ければ吊り下げ収納もOK。110円とは思えない実用性に即リピ確定ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ロールタイプポリ袋ケース25価格：￥110（税込）サイズ（約）：5.9×29.8