ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！今回は、少し難易度が高めの問題を用意しました。頭の中で文字を動かして、制限時間1分以内に正解を導き出してください！問題：「じ ぬ わ り ま」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。じ ぬ わ り まヒント：最後の文字は「り」答えを見る↓↓↓↓↓正解：わじまぬり正解は「わじまぬり」でした。▼解説正解は、石川県で作られる伝統的工芸品「輪島