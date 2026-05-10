お笑いトリオ「3時のヒロイン」のかなで（33）が10日、フジテレビの新情報番組「SUNDAYブレイク.」（日曜前7・00）に自身初のコメンテーターとして出演した。コメンテーター席のかなでは、紹介されると「ホント私、初めてのコメンテーターで凄く緊張していて」とあいさつ。続けて「いっぱい試食ってありますか？食べ物の試食ありますか？」と質問。MCの谷原章介が「試食はありません」と返すと、「なんでここにいるのか…