元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が10日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「今年のGWは地元の鹿児島に帰りました」と書き出した柏木。「美味しいもの食べたり、実家で本を読んだりかなりリフレッシュできました」とつづった。「城山観光ホテルから見える桜島」と紹介して景色をバックにオフ感あふれるめがね姿を披露。「母が頑張って撮ってくれてます」と添えた。ファンからは「地元のゆきか