タレントの小池美由（32）が9日、自身のインスタグラムを更新。ベビーシャワーの様子を投稿した。今年2月に第1子妊娠を報告した小池。「ベビーシャワーしてもらった日」と記念写真を披露した。「素敵空間でおしゃべりしまくりの楽しい時間を過ごしました！とても嬉しい気持ち！非常にありがとう」とつづった。「プレゼントに喜びすぎて全部開いてる顔がうるさすぎるよ」と自身の顔にツッコミ。「#ベビーシャワー」「#プ