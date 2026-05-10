ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）へ1泊2日で行く場合、「合計でいくらかかるのか」が気になる人は多いのではないでしょうか。東京から向かう場合は、チケット代だけでなく、往復の交通費や宿泊費も必要になるため、想像より出費が増えやすくなります。さらに、ホテルの選び方によっても総費用は変わります。 そこで本記事では、東京発でUSJへ1泊2日旅行をする場合の費用目安を整理し、オフィシャルホテルと近