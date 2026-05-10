孫の誕生日に、祖父母が少し高めのプレゼントを贈ることは珍しくありません。ゲーム機や自転車、ブランド品、家電など、成長に合わせて贈り物の金額が大きくなることもあります。現金ではなく品物で渡している場合、「税金は関係ない」と考える人もいるでしょう。 しかし、贈与税は現金だけにかかるものではありません。本記事でどのような場合に注意が必要なのか、基本的な考え方を確認しておきましょう。