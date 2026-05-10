社会保険料は高いと感じられている方は、少なくないと思われます。実際に、会社員の年収の約15％が社会保険料で占められているといわれています。 ただし、社会保険は病気やけがなど、万が一のときに備えるための制度なので、損得では捉えられない部分があります。そこで本記事では、社会保険料の何たるかを解説し、有効活用できる方法を考えていきます。 社会保険とは？ 社会保険とは、病気、けが、出産、死亡、