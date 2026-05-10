休日に家族で出かけたとき、「渋滞するとガソリンの減りが早い気がする」と感じたことはないでしょうか。距離は変わらないのに、なぜかガソリンの消費が早いと不安になりますよね。実はこの感覚、気のせいではありません。車の燃費は走行距離だけでなく、運転の仕方や道路状況によっても大きく変わります。 この記事では、渋滞時に燃費が悪くなる理由と、ガソリンの消費を抑えるためのポイントをわかりやすく解説します。