開業1年で「廃墟フードコート」と呼ばれたタイムアウトマーケット大阪。その現状を報じた前回記事は大きな反響を呼んだ。一方、同じ大阪駅直結でありながら、60年以上営業を続け、行列が絶えない“デパ地下”フードコートがある。阪神百貨店梅田本店・地下1階にある「スナックパーク」だ。2つの施設の明暗を分けた理由は何か。フリーライターの宮武和多哉さんが、価格差では説明できない「集客力の差」を探った――。筆者撮影阪神