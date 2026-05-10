ドラマや映画、舞台などさまざまなジャンルで「2世俳優」が活躍しているが、その中でも特に注目すべきは福地桃子だ。福地は現在放送中のNHK夜ドラ『ラジオスター』で主演を務め、主人公の柊カナデを演じている。◆奥能登を舞台にした夜ドラが話題同作は地震と豪雨で傷ついた奥能登を舞台に、小さなラジオ局を立ち上げ、名もなき市民がスターになっていく“ノンストップエンターテインメントドラマ”。主人公のカナデは恋人の故