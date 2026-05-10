Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が今季最多の４得点でＪ２大宮に競り勝ち、１０年ぶりの６連勝を飾った。前半１１分にＤＦ梅津龍之介（２１）、同３９分にはＦＷティラパット（１９）がともにＪリーグ公式戦初得点。同４４分にＭＦ荒野拓馬（３３）の２戦連続弾で３―０とした。その後、３―３に追いつかれるも、後半アディショナルタイム３分に途中出場のＦＷサフォ（２４）が来日初ゴールを決め、４―３で勝利。グループ３位まで順