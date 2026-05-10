2026年3月10日、連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）第23週第112回に再登場した英語教師・錦織友一が視聴者を驚かせた。弟からの手紙を読む横顔。彼は結核を患い、痩せこけていた。同役を演じる吉沢亮は、この変化を、13キロもの減量で表現したのだ。俳優が驚異的な役作りをする例はたくさんある。歴史的名演も含まれている。一方で功罪があるのも確かだ。“イケメン研究家”加賀谷健が解説する。◆古今東西、過剰な役作