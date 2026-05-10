◆米大リーグレンジャーズ―カブス（９日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が９日（日本時間１０日）、敵地のレンジャーズ戦に「５番・右翼」でスタメン出場した。相手先発は右腕ライター。初回２死一、二塁での第１打席は２ストライクからファウルで３球粘った末に遊飛に倒れた。０―２の３回には１死一、三塁で第２打席を迎えた。カウント１―２から高めのカーブはボール判