引っ越し先でいきなり“ちょっと怖い住人”に出会ってしまったら、あなたならどうしますか？今回は、そんな新生活の幕開けにいきなり出鼻をくじかれてしまった女性のエピソードをご紹介しましょう。◆新生活のワクワクを切り裂いた怒鳴り声春のやわらかな空気に包まれた引っ越しシーズン。三枝菜穂さん（仮名・31歳）は、新居となるマンションの前で、運び込まれていく荷物を眺めていました。「今日からここで暮らすのか、と