4月15日、ブラザー販売株式会社がブラザー東京ショールーム内に「BROTHER JOYFACTORY TOKYO（ブラザージョイファクトリートーキョー、以下BJT）」を、2026年6月にオープンすると発表しました。メインターゲットを海外からのインバウンド客と想定し、「ものがたり×ものづくり」をテーマにしたBJTは、ゲストが日本の文化を体験した上で、その思い出をグッズにして持ち帰ることができる体験型アミューズメント施設だといいます。侍や