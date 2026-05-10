育乳ブラ専門ブランド「glamore（グラモア）」の人気アイテム「パフュームブラ」が、発売10周年を記念してリニューアル♡2026年5月25日（月）より発売されます。補正力とデザイン性を兼ね備えた名品ブラが、さらに軽やかな着け心地へ進化。予約販売期間となる5月8日（金）～5月25日（月）は、特別価格税込3,500円で購入できる注目のアニバーサリー企画も開催されます。 愛され続ける人気ブラ