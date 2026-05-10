モスクワで行われた第2次世界大戦の戦勝記念パレードで、プーチン大統領はウクライナとの戦闘を継続する姿勢を強調しました。【映像】戦勝記念パレードの様子荒木リポ「大きな祝砲の音が聞こえてきました。あちらの奥、赤の広場でいまも厳重な警戒の中、パレードが続いています。」9日に実施されたロシアの対ドイツ戦勝記念日の軍事パレードでは、プーチン大統領が見守るなか、ウクライナとの戦闘に参加した兵士や、北朝鮮の朝