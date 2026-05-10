イランの主要な石油積み出し拠点であるカーグ島の沖合で、大規模な石油流出が確認されたことがわかりました。【映像】イラン・カーグ島の様子ニューヨークタイムズは8日、衛星画像の分析から、ペルシャ湾内にあるカーグ島沖で石油の流出が拡大していると報じました。流出量は8万バレルにおよぶとされ、専門家は、今後2週間で対岸のアラブ諸国に到達する可能性があると分析しています。ホルムズ海峡でアメリカとの緊張が再