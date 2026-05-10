トランプ氏には「人を引きつける何かがある」石破茂・前首相とジャーナリスト・金平茂紀さんによるトークイベントが９日、鳥取県智頭町であり、町民ら約１５０人が外交や憲法問題などについての意見交換に耳を傾けた。金平さんの質問に石破氏が答える形で進行。大雪の時期の２月に行われた衆院選について「無理筋では」と問われた石破氏は、「雪が多く降る地域では選挙に行けない人がいっぱいいる。投票しやすい日に選挙をする