ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船の到着を前に、スペインのカナリア諸島では受け入れに向けた準備が進められています。【映像】現地の様子立田祥久リポート「テネリフェ島の港には広くフェンスが張られていて多くのメディアが集まっています。クルーズ船はこちらの港に停泊するものとみられます」カナリア諸島・テネリフェ島の港ではテントの設置などの準備が進められていました。日本人1人を含むおよそ150