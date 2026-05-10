建築費の上昇や国際情勢の影響で住宅価格が高止まりし、希望エリアに住みにくい状況が続いています。それでも共働き世帯にとって、通勤と子育ての両立を支える住まい選びは避けて通れない課題です。そこで今回は、株式会社オープンハウスグループが発表した調査結果をもとに、共働きの子育て世帯が「千葉県内で住んでみたい駅」ランキングTOP3を紹介します。ファミリー層が憧れる「千葉県内の駅」は？円安で高まっていた建築費に、