東京・渋谷ナンバーのLUUP車両が名古屋ポートで発見されSNS上で大きな注目を集めている。「ループで渋谷から名古屋まで来た奴おる」とその模様を紹介したのは大学合格を目指すらんとうさん（@Resilience_step）。【写真】名古屋のポートで発見された、謎の渋谷ナンバーLUUP東京と名古屋の距離は直線距離で約260キロ。主要道路を利用すればそれ以上になるが、この距離を最高時速20キロのLUUPで走ってきたというのだろうか。SNSユー