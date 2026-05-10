「バス専用レーン」と「バス優先レーン」の2種類があることを知るべし普段使っている道が混んでいるので、別ルートで…と走った道が「バス専用レーン」だった…。そしてまさかの違反キップ。そんな経験はありませんか。うっかりして見逃しがちな「バスレーン」について、おさらいしておきます。駅周辺や国道など、交通量の多い道で見かける「バス専用レーン」および「バス優先レーン」。【画像】「ええぇぇ…」 これが「走