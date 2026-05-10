＜リライアンス・マトリックス選手権 presented by エプソン3日目◇9日◇6735ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの第3ラウンドが終了した。【写真】いつもと雰囲気違う…髪を下ろした谷田侑里香トータル7アンダーの13位タイから出た谷田侑里香は、1バーディ・3ボギーの「74」と今週初のオーバーパーを喫し、トータル5アンダーの40位タイに後退した。単独首位から出た チョルチェバ・ウォングラス は、この日も首位を