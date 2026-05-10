＜ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ3日目◇9日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞今季メジャー大会初戦の第3ラウンド（R）は、選手たちにとって過酷すぎる一日になった。前日まで8人いたトータルアンダーパーの人数はゼロに。さらにこの日のベストスコアは青木瀬令奈、鈴木愛、桑木志帆の2オーバー。選手全員がオーバーパーだったのは、2011年に名古屋GC(愛知県)で行われた「日本女子オープ