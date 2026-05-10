＜トゥルーイスト選手権3日目◇9日◇クエイルホロークラブ（ノースカロライナ州）◇7583ヤード・パー71＞シグネチャーイベント（昇格大会）の第3ラウンドが終了した。〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?今季3勝を挙げるマシュー・フィッツパトリック（イングランド）の弟、アレックス・フィッツパトリックがトータル14アンダーの単独首位に浮上した。アレックスは今季、兄弟で出場したツアー唯一のダブル