元フジテレビでフリーアナウンサーの富永美樹（55）が9日、自身のインスタグラムを更新。ゴールデンウイークを過ごした古巣の先輩アナウンサーとのショットを公開した。「GWはガッツリ仕事と1.5日ほど八木姉さまに遊んでもらいました！」とつづり、元フジテレビでフリーアナウンサーの八木亜希子とのツーショットを披露した。「トータル10時間ぐらい喋りっぱなし」と富永。「さすが#アナウンサーよく喋る…笑」とつづった