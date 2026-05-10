メガハウスは、『忍たま乱太郎』より「G.E.M.シリーズ 忍たま乱太郎 てのひら土井先生」(8,580円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。2026年10月発送予定「G.E.M.シリーズ 忍たま乱太郎 てのひら土井先生」(8,580円)『忍たま乱太郎』より、一年は組の教科担当教師“土井半助”が登場。非常に高い実力を持つ土井先生の使用武器である出席簿