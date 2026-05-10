ゴールデンウィークに帰省し、久しぶりに親の様子を見て、「相続」や「介護」について考えた人も多いのではないでしょうか。今回は、『事例でわかる 失敗しない相続対策入門』(税理士法人チェスター 監／円満相続を支援する士業の会 編／株式会社エッサム 著／あさ出版)から一部を抜粋してご紹介。「長年親の面倒をみていた長男」と「遠方で疎遠になっていた次男」の間で起きた、相続トラブル事例を取り上げます。○母の面倒をみて