インフルエンサーのRちゃんが2026年5月3日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフウェア姿を披露した。「人生初のゴルフ」Rちゃんは、「人生初のゴルフ」といい、カートの座席に座ったショットを含む8枚の写真を投稿した。「めっちゃ焼けたー」とつづり、「お誘いありがとうございました」と締めくくった。インスタグラムに投稿された写真では、オフホワイトのノースリーブのトップスに、ミニ丈の黒いスカートをあわせている。4枚目