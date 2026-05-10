類は友を呼ぶ？12星座を分類すると見えてくる人間の性質とは なぜ12星座を分類して考えるの? まーさ先生「ほしみさん、『西洋占星術の基本！12星座を学ぼう！（魚座）』で二分類、三分類、四分類を解説しました。」 ほしみ「『西洋占星術の基本！12星座を学ぼう！（牡羊座）』の12星座解説でも、どこに分類されるか書かれているので、復習しながら覚えるようにしてみました。」 まーさ先生「では次に、その分