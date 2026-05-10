なぜ、がんになるの？日本人に下戸が多いのはなぜ？ なぜ、がんになるの？ 細胞のコピーミスがきっかけ 日本人の 2 人に 1 人ががんになるといわれていますが、その原因は私たちの体をつくっている細胞にあります。体には約37 兆個の細胞があり、毎日数千個単位の細胞が死んでは細胞分裂をして、新しい細胞をつくり続けています。細胞分裂をする前は、体の設計図である遺伝子をコピーして同