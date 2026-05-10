スイスは人口よりも観光客のほうが多い？！総人口より約300万人も多く観光客が訪れる人気の理由 スイスは人口よりも観光客のほうがはるかに多い 国際都市で観光資源も豊富 中央ヨーロッパに位置する連邦共和制国家のスイス。国境をドイツ、フランス、イタリア、オーストリア、リヒテンシュタインと接し、公用語はドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語の4つあります。他国の紛争への介入が中立義務違