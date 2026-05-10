ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は１０日、９日の「ＪＥＲＡセ・リーグ」で中日が４―２で巨人に勝利したことを報じた。この試合で巨人・田中将大投手が先発で５回５安打４失点。今季６登板目で初黒星を喫した。開幕からの連勝は３でストップしたが司会を務める膳場貴子アナウンサーは「田中将大投手、昨日は負けてしまいましたけれども、今シーズンとても調子が良い」と評価していた。