◆米男子ゴルフツアーマートルビーチ・クラシック第３日（９日、サウスカロライナ州デューンズクラブ＝７３４７ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、１５位で出た中島啓太（フリー）が６バーディー、ボギーなしの６５をマークし、通算１１アンダーで７位に浮上した。首位と５打差で最終日を迎える。８位から出た金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は６９で回り、８アンダーの１５位に順位を下げた。６９の平田憲聖