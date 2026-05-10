◆米女子ゴルフツアーみずほアメリカズ・オープン第３日（９日、ニュージャージー州マウンテンリッジＣＣ＝６７３５ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、３１位で出た原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）が６バーディー、３ボギーの６９で回り、通算２アンダーで１２位に浮上した。首位とは８打差。１５位から出た西郷真央（島津製作所）は７１で１アンダー１６位。７２の山下美夢有（花王）