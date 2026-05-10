あると便利なニラ ニラ玉、レバニラ、餃子、スープ…ニラが活躍する料理って意外と多い！ 値段もそこまで高くないので、何束か買っておく人もいるのでは？ たくさん買った時に使える、便利なニラの保存ワザを紹介します。 「ニラの保存」はこの方法が超便利！パラパラ冷凍できて使いやすい つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）には、「クルクル巻くのナイスです〜！」「簡単で良いですね」「この方法、本当に便利で助