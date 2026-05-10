シルヴィ・バルタンと聞いて、ジ〜ンとくる日本人は、現在60〜70代以上だろう。「アイドルを探せ」（1964）を皮切りに、「あなたのとりこ」（1968）、「悲しみの兵士」（1970）などの世界的ヒットを次々と生んだフランスの大歌手だ。日本でいえば、美空ひばりのような「フレンチポップスの女王」である。1944年生まれで、今年82歳になる。そんな彼女の元気な姿が、いや、それどころか歌唱姿まで見せてくれる、映画「ママと神さ