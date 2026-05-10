「ドジャース３−１ブレーブス」（８日、ロサンゼルス）ドジャースがブレーブスとの地区首位対決を制し連勝。この日はミゲル・ロハス内野手のボブルヘッドデーとして開催され、試合前には長男のアーロン君が始球式を務めたが、パパに激似で大きな注目を集めた。ドジャースの遠征にも帯同し、試合前のフィールドでは一緒に練習することもあるアーロン君。満面の笑みを浮かべながらマウンドへ向かうと、捕手役の父に向かって見