しんじが番組の構成や演出に対し「クソみたいな構成」「想像する限り最悪のパターン」と、最後まで徹底的な批判を浴びせた。【映像】不成立後にブチギレる石丸伸二5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活