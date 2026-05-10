婚活ビギナー3人が30日間で結婚相手を見つけなければならない「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』。5月5日（火）に放送された第2話では、ABEMAの現役女性アナウンサーと年下イケメンモデルの急接近にスタジオが大興奮する場面があった。©AbemaTV,Inc.同番組は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の女性3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけ