日本のクルーズ文化に新風を吹き込む最新鋭客船「飛鳥III」。2026年夏、その真価を体感できる絶好の機会がやってきます。ジャルパックは、新造船「飛鳥III」で巡る世界遺産・小笠原クルーズと、名船「飛鳥II」で初夏の北海道を堪能するツアーの販売を開始しました。最大の注目点は、JALグループの強みを活かした「ドア・ツー・ドア」の利便性です。往復フライトに加え、空港から港（横浜・小樽）までのタクシー送迎が標準セット。